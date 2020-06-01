بعد دحر حفتر ومليشياته من الغرب ..الوفاق تكشف وجهتها القادمة وتبدأ عملية لتحرير أهم المدن الليبية وطرابلس تحتفل.. آخر المستجدات

السبت 06 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-الجزيرة / الاناضول

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أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق بدء عملية "دروب النصر" لاستعادة مدينة سرت وسط ليبيا، وقاعدة الجفرة الجوية، وذلك بعد أن أصبح الغرب الليبي في قبضة حكومة الوفاق.

وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو "صدرت التعليمات لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في الوشكة وسرت بقوة".

وحذر قنونو في تغريدة على تويتر من أن ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويهدد أمنها وسلامتها، وفق تعبيره.

وأكد أن أي هدف يشكل خطرا -ثابتا كان أو متحركا- سيتم استهدافه وقصفه على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء، ولا يوجد أي خط أحمر.

وكان العقيد قنونو أعلن في وقت سابق أن أعيان سرت عرضوا تسليم المدينة لقوات حكومة الوفاق.

وأضاف أن سلاح الجو الليبي نفذ خمس غارات استهدفت آليات عسكرية لقوات حفتر جنوب سرت.

وأكد قنونو أنه جرى رصد فرار مجموعات من مقاتلي حفتر والمرتزقة من الميدان باتجاه جنوب البلاد.

وسيطرت الحكومة على مدينة ترهونة المعقل الرئيس الأخير لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ثم دخلت مدينة بني وليد وسيطرت على مطارها.

وأكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو أن هذه القوات صادرت كميات من الذخائر والعتاد العسكري وطاردت فلول قوات حفتر الهاربة من ترهونة خلال محاولتها الاختباء في مدينة بني وليد.

وأفاد مراسل الجزيرة في ليبيا نقلا عن عميد بلدية بني وليد سالم نوير بأن مرتزقة أفارقة وقوات تابعة لحفتر فروا من مطار المدينة إلى منطقة الجفرة وقاعدتها الجوية وسط ليبيا.

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن طائرات مسيرة إماراتية تابعة لقوات حفتر قصفت قوات حكومة الوفاق في ترهونة.

وأفاد الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العقيد عبد الهادي دراه بأن طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استهدفت موقعا لقوات الوفاق في محور أبو قرين شرق مصراتة، دون وقوع إصابات.

وأشار إلى أن القصف يهدف لإفشال محاولات أعيان سرت تجنيب مدينتهم الصدام مع قوات الوفاق.

من جانبه، جدد رئيس المجلس الرئاسية لحكومة الوفاق فايز السراج العزم على بسط سيطرة الدولة على كافة الأراضي الليبية.

أما المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر فقال إن الانتصارات التي حققتها مؤخرا الحكومة الليبية المعترف بها دوليا خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا القوية والديمقراطية والمدنية.

وذكر إيشلر في سلسلة تغريدات على تويتر أن تحرير ترهونة من مليشيا حفتر خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا التي ستحتضن كافة شرائح الشعب الليبي.

وأوضح أن "السياسة المبدئية والمشرفة التي اتبعتها تركيا في ليبيا أثمرت، والمقاومة التاريخية التي سطرها الشعب الليبي ودولته في مواجهة الانقلابي حفتر مكنته من القضاء على المخاطر الأمنية التي قد تواجه طرابلس".

في المقابل، قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر إن قواته رضخت لضغوط دول كبرى بضرورة وقف إطلاق النار واستئناف اجتماعات لجنة "5+5" العسكرية لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والأمني.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن قوات حفتر تراجعت مسافة 60 كلم "حتى تكون العاصمة طرابلس في مأمن من القذائف وإبعاد شبح الحرب عنها".

ويأتي دخول قوات الوفاق إلى ترهونة بعد يوم واحد من إعلانها سيطرتها الكاملة على العاصمة طرابلس.

البلد الآمن

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق أمس الجمعة إطلاق عملية سمتها "البلد الآمن" تهدف إلى فرض الأمن وحماية الممتلكات الخاصة والعامة في المدن التي استعادتها من قوات حفتر غربي البلاد، وبينها ترهونة.

وشهد ميدان الشهداء في العاصمة الليبية احتفالات بالانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق، بعد أكثر من عام من المواجهات المسلحة مع قوات حفتر.

ورفع المشاركون في الاحتفالات شعارات تطالب بإقامة دولة مدنية ديمقراطية يحكمها الدستور، وإيقاف التدخل الخارجي في أزمة بلادهم.

إنتاج النفط

وفي سياق التطورات الأخيرة، نقل مراسل الجزيرة في ليبيا عن آمر المنشآت النفطية في وازرة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني علي الذيب تأكيده فتح صمام الحمادة الرابط بين حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا ومصفاة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وتوقع الذيب إعادة الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا في غضون أيام وبدء الإنتاج النفطي منهما.

في الأثناء، هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية حقل الشرارة النفطي بمدينة أوباري جنوبي ليبيا فجر اليوم السبت.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأناضول أن المجموعة لم تتمكن من الدخول إلى الحقل، مشيرا إلى أن مليشيات حفتر بدأت منذ في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة بنشر آليات مسلحة حول الحقل ووصول دعم للقوة الموجودة داخل الحقل.

وكان موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر أغلقوا إنتاج وتصدير النفط في الهلال النفطي شرق ليبيا وحقلي الشرارة والفيل غربها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط خسائر ليبيا بسبب وقف إنتاج وتصدير النفط بأكثر من خمسة مليارات دولار، وتراجع الإيرادات بنسبة 97%.