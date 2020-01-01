نهاية وخيمة لعناصر حوثية زرعت عبوات ناسفة بالقرب من معسكر تدريب علامة في جسمك قد تكون تحذيراً مبكراً للإصابة بهذا المرض الخطير مصر تزف البشائر ...لأول مرة تنجح في حقن المصابين بكورونا ببلازما المتعافين شاهد....حركة ذعر وهروب كبير لمليشيات حفتر والمرتزقة من سرت شاهد.....9000 مستثمر أجنبي يحصلون على الجنسية التركية مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي في الحشاء الضالع على خطى ترامب...ثاني رئيس يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية دول مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21مليار دولار قصف اسرائيلي وسط سوريا على "مصنع صواريخ بدعم إيراني" الأمم المتحدة:النظام الصحي في اليمن انهار فعلياً وأكثر من 189مستشفى تبدأ الأغلاق خلال 3اسابيع
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، أثناء محاولتهم زراعة عبوة ناسفة على طريق كيلو 16- المراواعة، شرق مدينة الحديدة، غرب اليمن.
وقالت مصادر في الإعلام العسكري، التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة، بجوار معسكر التدريب بمحافظة الحديدة، أثناء محاولة عدد من عناصر الميليشيا الحوثية زراعتها.
وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب في مصرع عدد منهم، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، نقلتهم سيارات الإسعاف، التي هرعت إلى المكان، إلى مستشفيات مدينة الحديدة لتلقي العلاج وسط تكتم شديد.
وذكرت المصادر أن الميليشيا الحوثية طوقت المكان عقب الانفجار، ومنعت المواطنين من العبور في المنطقة لعدة ساعات.
وتستمر ميليشيا الحوثي في زراعة العبوات الناسفة، وحقول الألغام، في المساحات المفتوحة والطرقات والمزارع والأحياء السكنية، تحسباً لأي تقدم ميداني للقوات الحكومية.