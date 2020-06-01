مصر تزف البشائر ...لأول مرة تنجح في حقن المصابين بكورونا ببلازما المتعافين

السبت 06 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- عكاظ

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن نجاح تجربة حقن المصابين بفايروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفايروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

وأوضحت الوزيرة في بيان لها اليوم أنه جرى تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فايروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.