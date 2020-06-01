مصر تزف البشائر ...لأول مرة تنجح في حقن المصابين بكورونا ببلازما المتعافين شاهد....حركة ذعر وهروب كبير لمليشيات حفتر والمرتزقة من سرت شاهد.....9000 مستثمر أجنبي يحصلون على الجنسية التركية مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي في الحشاء الضالع على خطى ترامب...ثاني رئيس يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية دول مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21مليار دولار قصف اسرائيلي وسط سوريا على "مصنع صواريخ بدعم إيراني" الأمم المتحدة:النظام الصحي في اليمن انهار فعلياً وأكثر من 189مستشفى تبدأ الأغلاق خلال 3اسابيع إحباط تهريب أسلحة تابعة "لمليشيات الإنتقالي" في شبوة تعرف على..... أكثر من ألف أسرة نازحة جراء السيول في عدن
أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن نجاح تجربة حقن المصابين بفايروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفايروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة.
وأوضحت الوزيرة في بيان لها اليوم أنه جرى تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فايروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.