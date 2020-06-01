شاهد....حركة ذعر وهروب كبير لمليشيات حفتر والمرتزقة من سرت

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أعلن الجيش الليبي، رصد حركة ذعر و هروب كبيرة لمليشيا الجنرال الانقلابي خلفية حفتر، والمرتزقة التابعين له من مدينة سرت(450 كلم شرق طرابلس)، وأن أعيان المدينة يعرضون تسليمها للحكومة الشرعية.
جاء ذلك في بيان للمركز الاعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة، ونشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الجمعة.
وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الجيش الليبي مقتل أثنين من عناصره نتيجة قصف طيران إمارتي مسير داعم لمليشيا حفتر، تمركزات بمحور أبوقرين جنوب مدينة مصراتة.
وقال مصطفى المجعي الناطق بأسم المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب للأناضول إن “طيران مسير إمارتي استهدف فجر الجمعة تمركزات لقواتنا بمحور أبوقرين مما تسبب في استشهاد أثنين”.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).
ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.