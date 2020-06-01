مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي في الحشاء الضالع

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أعلن الجيش الوطني مسنوداً برجال المقاومة الجنوبية، السبت، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي مليشيات الحوثي في محافظة الضالع .
وقال المتحدث باسم جبهات محور الضالع فؤاد جباري على حسابه بتويتر، إن “العشرات من مليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في عملية محكمة”.
وأشار إلى أن العملية “نفذتها قوات الجيش الوطني مدعومة برجال المقاومة الجنوبية، استهدفت تجمعا لمليشيات الحوثي في بلدة المقطار بمديرية الحشاء شمالي الضالع”.
موضحًا، أن “عملية استخبارية ناجحة تم فيها رصد العشرات من مسلحي مليشيات الحوثي وهم يخضعون لمحاضرة من قبل أحد قياداتهم في تلك المنطقة، وقبيل استعدادهم لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الحكومية”.
وتابع. أنه “تم استهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة بينها سلاح الدوشكا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.