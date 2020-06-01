دول مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21مليار دولار

السبت 06 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تعهدت دول مجموعة العشرين بأكثر من 21 مليار دولار ، مؤكدين على أنهم "سيبذلون أقصى جهد لحماية الأرواح والفئات الأكثر ضعفا حول العالم".

وقالت المجموعة في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت: "إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية".

ودعت القمة الاستثنائية التي عقدتها رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة في 26 مارس/آذار الماضي، إلى توفير موارد عاجلة للتصدي لهذه الجائحة.

وعالميا تجاوزات الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي حول العالم 6.7 مليون شخص مع ما يقرب من 394 ألف حالة وفاة، ونحو 3 ملايين متعافٍ من المرض، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.