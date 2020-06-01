الأمم المتحدة:النظام الصحي في اليمن انهار فعلياً وأكثر من 189مستشفى تبدأ الأغلاق خلال 3اسابيع إحباط تهريب أسلحة تابعة "لمليشيات الإنتقالي" في شبوة تعرف على..... أكثر من ألف أسرة نازحة جراء السيول في عدن أعلى مجلس علمي في فرنسا يزف خبرا مبشرا بخصوص فيروس كورونا .. لا داعي للقلق بعد اليوم صخرة ضخمة في الفضاء تقترب من الأرض ... ماذا سيحدث وساطة اماراتية للتهدئة بين اليمن واريتريا تم بموجبها الافراج عن 7 جنود اريتريين قناة خليجية توقف بثها الفضائي بشكل مفاجئ بعد الاشتباه بإصابة مقدم البرنامج بفيروس بكورونا في نقلة علمية مذهلة لمواجهة كورونا ... باحثان مسلمان يقدمان للبشرية اختراع سيكون في متناول كل الناس – صور بعد رفض الدوحة تقديم أي تنازل ... هكذا ردت الإمارات على جهود المصالحة الخليجية ايقاف ديبلوماسي يمني في قنصلية جدة على ذمة التحقيق
أحبطت قوات الأمن اليمني، محاولة تهريب أسلحة إلى "مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر التابع للحكومة، إن "قوات الأمن الخاصة أحبطت تهريب كميات من الأسلحة المتنوعة، في مديرية حبان بشبوة، كانت في طريقها لخلايا مسلحة تابعة لمليشيات الانتقالي".
وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "هذه الأسلحة تشمل صواريخ (لم يحدد نوعها)، وقذائف آر بي جي، (كانت) على متن عدد من السيارات".
وتشهد محافظة شبوة، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/ آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، وتتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعةمليشيات ـ"الانتقالي".
وأعلنت سلطات شبوة، في مايو/ أيار الماضي، قائمة تضم 100 شخص معظمهم من مليشيات المجلس الانتقالي، قالت إنهم "مطلوبون لها"، على خلفية هجمات وأعمال فوضى، وفق تعميم رسمي.
ورفضت شبوة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان مليشيات المجلس الانتقالي "حكما ذاتياً.