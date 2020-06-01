السبت 06 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أحبطت قوات الأمن اليمني، محاولة تهريب أسلحة إلى "مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر التابع للحكومة، إن "قوات الأمن الخاصة أحبطت تهريب كميات من الأسلحة المتنوعة، في مديرية حبان بشبوة، كانت في طريقها لخلايا مسلحة تابعة لمليشيات الانتقالي".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "هذه الأسلحة تشمل صواريخ (لم يحدد نوعها)، وقذائف آر بي جي، (كانت) على متن عدد من السيارات".

وتشهد محافظة شبوة، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/ آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، وتتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعةمليشيات ـ"الانتقالي".

وأعلنت سلطات شبوة، في مايو/ أيار الماضي، قائمة تضم 100 شخص معظمهم من مليشيات المجلس الانتقالي، قالت إنهم "مطلوبون لها"، على خلفية هجمات وأعمال فوضى، وفق تعميم رسمي.

ورفضت شبوة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان مليشيات المجلس الانتقالي "حكما ذاتياً.