وساطة اماراتية للتهدئة بين اليمن واريتريا تم بموجبها الافراج عن 7 جنود اريتريين

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الجمعة 5 يونيو/حزيران، إنه تم الإفراج عن سبعة أفراد من العسكريين بالبحرية الإرتيرية بوساطة من التحالف العربي، كان قد تم احتجازهم منذ الأربعاء الماضي من قبل القوات اليمنية.

ونقلت عن مصدر مسؤول في مصلحة خفر السواحل اليمنية، قوله، إن وساطة قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة للتحالف العربي للتهدئة بين اليمن وإرتيريا، تم بموجبها إطلاق العسكريين السبعة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق سراح العسكريين الإرتيريين مقابل ضمان الوسيط "الإمارات" بإطلاق أسمرة لجميع الصيادين اليمنيين الذين اعتقلتهم البحرية الإرتيرية.

وأضاف أن المحتجزين العسكريين الإرتيريين غادروا المياه اليمنية على متن زورقين اثنين تابعين لهم ورافقتهم ثلاثة زوارق من خفر السواحل اليمنية إلى الحدود البحرية اليمنية الإرتيرية.

وأوضح أن " اليمن سلمت الوساطة الإماراتية كشفاً ببيانات الصيادين اليمنيين والقوارب المحتجزة لدى البحرية الإرتيرية للعمل على إطلاقهم حسب الاتفاق".