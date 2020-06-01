صخرة ضخمة في الفضاء تقترب من الأرض ... ماذا سيحدث وساطة اماراتية للتهدئة بين اليمن واريتريا تم بموجبها الافراج عن 7 جنود اريتريين قناة خليجية توقف بثها الفضائي بشكل مفاجئ بعد الاشتباه بإصابة مقدم البرنامج بفيروس بكورونا في نقلة علمية مذهلة لمواجهة كورونا ... باحثان مسلمان يقدمان للبشرية اختراع سيكون في متناول كل الناس – صور بعد رفض الدوحة تقديم أي تنازل ... هكذا ردت الإمارات على جهود المصالحة الخليجية ايقاف ديبلوماسي يمني في قنصلية جدة على ذمة التحقيق تقرير أمريكي يفضح الحوثيين ويكشف كيف يتعاملون مع ”كورونا“ بريطانيا تدعو ميليشيا الحوثي للسماح بصيانة ناقلة النفط ”صافر“ السعودية تعلن عن خبر محزن من مكة المكرمةبخصوص الجيش الابيض السعودية... تقرر اتخاذ مبادرة فاضلة مع مواطني المملكة خاصة من عليهم غرامات مستحقة
قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، الجمعة 5 يونيو/حزيران، إنه تم الإفراج عن سبعة أفراد من العسكريين بالبحرية الإرتيرية بوساطة من التحالف العربي، كان قد تم احتجازهم منذ الأربعاء الماضي من قبل القوات اليمنية.
ونقلت عن مصدر مسؤول في مصلحة خفر السواحل اليمنية، قوله، إن وساطة قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة للتحالف العربي للتهدئة بين اليمن وإرتيريا، تم بموجبها إطلاق العسكريين السبعة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق سراح العسكريين الإرتيريين مقابل ضمان الوسيط "الإمارات" بإطلاق أسمرة لجميع الصيادين اليمنيين الذين اعتقلتهم البحرية الإرتيرية.
وأضاف أن المحتجزين العسكريين الإرتيريين غادروا المياه اليمنية على متن زورقين اثنين تابعين لهم ورافقتهم ثلاثة زوارق من خفر السواحل اليمنية إلى الحدود البحرية اليمنية الإرتيرية.
وأوضح أن " اليمن سلمت الوساطة الإماراتية كشفاً ببيانات الصيادين اليمنيين والقوارب المحتجزة لدى البحرية الإرتيرية للعمل على إطلاقهم حسب الاتفاق".