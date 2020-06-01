قناة خليجية توقف بثها الفضائي بشكل مفاجئ بعد الاشتباه بإصابة مقدم البرنامج بفيروس بكورونا

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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“أعلنت قناة كويتية عن قطع البث بشكل مفاجئ خلال برنامج، وذلك بعد الاشتباه بإصابة المذيع فهد السلامة بفيروس كورونا.

وقالت قناة سكوب عبر حسابها على تويتر: “قناة سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه بإصابة الإعلامي فهد السلامة بفيروس كورونا، دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل”.

وفي وقت سابق، أعلن المذيع إصابة زوجته بالفيروس قائلا: “أحبتي في الله. أطلب منك الدعاء أم عيالي في العناية وحالتها غير مستقرة وثبت فيها كورونا المستجد”، قبل أن يعود بعد ذلك ليعلن إصابته بشكل رسمي.