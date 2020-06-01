ايقاف ديبلوماسي يمني في قنصلية جدة على ذمة التحقيق

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 424

أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، مساء الخميس 4 يونيو/حزيران، إيقاف مندوب القنصلية في منفذ شروره الحدودي مع السعودية من ممارسة عمله على ذمة التحقيق.



وقالت السفارة في تغريدات على حسابها بتويتر: "صدر قرار بإيقاف الأخ خالد حزام مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله"، تحقيقا لسلامة وشفافية ونزاهة التحقيق وعملا بأحكام القانون الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات التأديبية وتوجيهات وزير الخارجية."



وأعلنت السفارة عن اتخاذ عدد من الاجراءات بشأن المسافرين في منفذ شرورة الحدودي وفحوصات PCR.



وقالت السفارة أن "لجنة التحقيق في قضية الفحوصات المختبربة في محافظة شروره باشرت مهامها يوم امس الأربعاء الموافق 2 يونيو ووضعت خطة لعملها وبدأت بإجراء الاتصالات اللازمة وجمع المعلومات الضرورية بشأن القضية"



وأضافت السفارة أن اللجنة ستقوم بالنزول الى منطقة شرورة من أجل الوقوف على الوقائع والملابسات المتعلقة بالقضية، فور حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة.



ونوهت السفارة الى ان اللجنة ستعمل "بسرية تامة وفقا للقانون"، وهي ليست مخولة بالإدلاء بأي تصريحات، كما ان نتائج التحقيق سيتم نشرها بشكل رسمي فور الانتهاء منه.



وفي 31 مايو شكلت السفارة اليمنية بالرياض بتوجيهات من وزير الخارجية محمد الحضرمي، لجنة للتحقيق في واقعة الفحوصات المختبريه التي تم أجرائها لعدد من المواطنين اليمنيين المسافرين بمحافظة شرورة.



جاء ذلك بعد قيام عدداً من المغتربين بتقديم شكاوى قالوا فيها، إن مندوب القنصلية اتفق مع جهات طبية بإجراء الفحوصات مقابل 1300 ريال سعودي لكل شخص وهو مبلغ كبير مقارنة بالأسعار المعتمدة داخل السعودية وخارجها.