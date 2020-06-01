بريطانيا تدعو ميليشيا الحوثي للسماح بصيانة ناقلة النفط ”صافر“

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دعا السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الجمعة 5 يونيو/حزيران، الحوثيين إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة، بصيانة ناقلة نفط بالبحر الأحمر.
وحذر آرون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، من "خطورة تسرب النفط من خزان صافر، في سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب)".
وأوضح السفير البريطاني أن الناقلة "صافر" في اليمن المعروفة بـ"خزان النفط العائم"، تحوي قرابة 150 ألف طن من النفط الخام.
وأكد أنه في حال تسرب النفط من الناقلة فإنه "سيدمر البحر الأحمر وساحله".
ومنذ 5 سنوات، ترفض ميليشيا الحوثي السماح لفريق أممي بصيانة الناقلة، وسط مخاوف من حدوث تسرب نفطي بسبب توقف صيانتها.
والإثنين الماضي، قالت الحكومة إنها أرسلت خطابا، هو الخامس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحذر من وضع خزان النفط صافر العائم.
وحذر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، آنذاك، من أن الخزان أصبح في غاية الخطورة أكثر من أي وقت مضى، ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب، أو انفجاره في أي لحظة.