احدث طرق التطبيع الإماراتي مع اسرائيل وخدمة يهودية هي الأولى في الخليج

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف حساب "إسرائيل في الخليج" الخميس عن افتتاح أول مطعم إسرائيلي في دولة الإمارات، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على الطعام اليهودي في البلاد.

ونشر الحساب عبر تويتر أن واحدة من أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات وتدعى إيلي كرييل أطلقت أول خدمة طعام "يهودي كوشير" (الطعام الحلال) في منطقة الخليج.

وأوضح أن افتتاحه جاء نتيجة الطلب المتزايد على طعام يهودي كوشير، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.

وعنون الحساب الإسرائيلي التابع للخارجية الموضوع بالقول إن إطلاق أول خدمة كوشير يهودي في الإمارات العربية "يصنع تاريخ الخليج الغذائي".

ونقل الموقع في تقريره عن كرييل قولها إن الاعتراف والدعم الذي حظيت به الجالية اليهودية في الإمارات "مذهل ومقدر للغاية، وأثبتت الإمارات لنا جميعا أن تقاليدنا العظيمة المفهومة بشكل صحيح هي قوة من أجل الخير".

وتملك المطعم مهاجرة يهوديّة من جنوب أفريقيا انتقلت إلى الإمارات عام 2013، تدعى إيلي كرايل، وزوجها هو الحريديّ روس كلاين، الذي سعى إلى تأسيس "جالية يهودية في الإمارات"، ويرأس جمعية "المجتمع اليهودي في الشرق الأوسط".

وتشهد إسرائيل والإمارات تقاربا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة، وسط جهود لتطبيع العلاقات إلى المجالات الثقافية والدينية، لا اقتصارها فقط على العلاقات العسكريّة والاستخباراتيّة والسياسية الحاليّة.