بعدان تودع بألم طبيب الفقراء

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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توفي مساء امس الخميس ،طبيب يمني في مديرية بعدان شرق محافظة إب (وسط اليمن).

حيث ودعت بعدان الدكتور محمد حسن الدعيس، الذي عمل طبيبا في مديريته لعدة سنوات.

وعرف عن الدعيس انه كان طبيبا للفقراء والمعدمين والناس البسطاء،وكانت عيادته، تستقبل عشرات الحالات المرضية يوميا ويرتادها الكثير ممن لايملكون قيمة الدواء او الفحوصات الطبية - بحسب سكان من ابناء المنطقة،تحدثوا لمأرب برس.

وتخصص الدكتور الدعيس خلال عمله لسنوات طويلة بمديرية بعدان في طب الاطفال، وكان الناس يأتون اليه من كل قرى وعزل المديرية، والمناطق المجاورة.

وتوفي الدكتور محمد حسن بصورة مفاجئة ،وربما انه اصيب بفيروس كورونا الذي تفشى في اليمن مؤخرا وحصد كثير من الارواح.