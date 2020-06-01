بعدان تودع بألم طبيب الفقراء تعرف على......6 طروق طبيعية لتطهير القولون فاجعة من السماء يتعرض لها مواطن سعودي مع ابله دولة خليجية تعتزم الاستغناء عن خدمات ما يقرب من 1.5 مليون من العمالة الوافدة فوائد مذهلة لفيروس كورونا على البشرية ... لا يعلمها سكان الأرض .. تعرف عليها قبائل حضرموت تعلن رؤيتها لإنهاء الانفلات الأمني بالمحافظة اشتباك يمني -إيتري جنوب البحر الأحمر ...تعرف على حقيقة ما حصل عودة 117من العالقين في جيبوتي عبر أول رحلة بحرية حكومة الوفاق تعلن سيطرتها الكاملة على طرابلس وتحاصر ترهونة مقتل شاب ووالدتة ونجاة ابنتها العروسة بأعجوبة في إب من رصاصات الحوثي
توفي مساء امس الخميس ،طبيب يمني في مديرية بعدان شرق محافظة إب (وسط اليمن).
حيث ودعت بعدان الدكتور محمد حسن الدعيس، الذي عمل طبيبا في مديريته لعدة سنوات.
وعرف عن الدعيس انه كان طبيبا للفقراء والمعدمين والناس البسطاء،وكانت عيادته، تستقبل عشرات الحالات المرضية يوميا ويرتادها الكثير ممن لايملكون قيمة الدواء او الفحوصات الطبية - بحسب سكان من ابناء المنطقة،تحدثوا لمأرب برس.
وتخصص الدكتور الدعيس خلال عمله لسنوات طويلة بمديرية بعدان في طب الاطفال، وكان الناس يأتون اليه من كل قرى وعزل المديرية، والمناطق المجاورة.
وتوفي الدكتور محمد حسن بصورة مفاجئة ،وربما انه اصيب بفيروس كورونا الذي تفشى في اليمن مؤخرا وحصد كثير من الارواح.