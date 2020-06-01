فاجعة من السماء يتعرض لها مواطن سعودي مع ابله

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لقي مواطن سعودي مصرعه ونفق عدد من إبله الخميس، جراء صاعقة رعدية ضربت مكان رعيه في محافظة العارضة شرقي منطقة جازان.
وكانت مديرية الدفاع المدني بجازان قد حذرت المواطنين والمقيمين وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.
وصاحبت الأمطار رياح عاتية وتساقط البرد وتشكلت السيول، مع تدن في مستوى الرؤية.