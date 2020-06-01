مقتل شاب ووالدتة ونجاة ابنتها العروسة بأعجوبة في إب من رصاصات الحوثي

الجمعة 05 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس- خاص

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اطلق مسلحون على متن طقم تابع لمليشيات الحوثي الرصاص على "باص" كان يمشي بعد الطقم الحوثي مباشرة في الطريق العام بمنطقة "المعاين" غرب مدينة إب وأصابوا عدد من ركاب الباص، في مشهد هز وجدان المواطنين الذين صادف وجودهم أثناء الجريمة.

أسفرت الحادثة عن مقتل الشاب "بشير طه الجعفري" ووالدته، فيما نجت شقيقة الجعفري من رصاصات مليشيا الحوثي بأعجوبة، حيث كانت بجوار والدتها والتي قتلت على الفور.

وقالت مصادر محلية أن الأسرة التي تعرضت لرصاصات الحوثي قدمت من مديرية حبيش في مهمة شراء كسوة زواج إبنتهم، غير أن المليشيات حولت الفرحة والعرس إلى مأتم.

وفي ذات الحادثة أصيب سائق دراجة نارية من أبناء مديرية فرع العدين غرب محافظة إب، ويدعى "أحمد نائف الإدريسي".

والحدير بالذكر أن الطقم الذي كان على متنه مسلحو المليشيات الحوثية والذين قتلوا الأم وابنها، يتبع قيادي حوثي يدعى "أبو نصر العلوي".