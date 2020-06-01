عدن ...انفجارات واشتباكات بين مليشيات الإنتقالي ومجهولين في كريتر

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هز انفجار عنيف مساء اليوم مدينة كريتر باتجاه شارع أروى بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية أن مجهولين على متن دراجة نارية قاموا برمي قنبله على طقم تابع لما تسمى بقوات العاصفه بالقرب من البنك الاهلي في مدينة كريتر.
واضافت المصادر أن جنديين اصيبا نتيجة الإنفجار مشيرة إلى أن حدث إطلاق نار بشكل متقطع عقب الحادثة التي ما تزال المعلومات الواردة عنها قليلة حتى اللحظة.
من جانب آخر قال مواطنون اشتباكات مسلحة اندلعت باحياء كريتر قبل قليل مداهمة قوات المجلس الانتقالي أحياء الطويلة وحارة حسين بكريتر.
واضاف المواطنون أن القوات فرضت حصارا على الحارتين وسط اطلاق نار كثيف.