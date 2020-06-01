الأمم المتحدة تحذر:أكثر من 20مليون يمني يعانون الجوع ومعرضون للإصابة بكورونا

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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخميس، أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن، وعرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وكتب البرنامج على "تويتر": "هناك 20.1 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن ومعرضون للإصابة بفيروس كورونا".
وأضاف: "نثمن عاليا دعم شركائنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحفاظ على سبل عيش اليمنيين، ما يسهل حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية".
وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 419 بينها 95 وفاة و17 متعافيا.
ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما رجحت تقارير حقوقية أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.