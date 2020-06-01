الحكومة اليمنية تكشف رسميا عن توتر مع أرتيريا وتطالب بوقف ”الاعتداءات المتكررة والممارسات الغير مقبولة“

الخميس 04 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس 4 يونيو/حزيران، دولة إريتريا إلى وقف الاعتداءات وعمليات الاختطاف المتكررة لصيادين محليين.

جاء ذلك في تدوينة لوزير الثروة السمكية، فهد كفاين، عبر ”فيسبوك“، غداة اتهام إريتريا باختطاف 4 صيادين من مياهها الإقليمية في البحر الأحمر.

وكشف ”كفاين“ عن "اعتداءات متكررة من الجانب الإريتري على الصيادين اليمنيين في المياه اليمنية واختطاف العشرات منهم، ومصادرة قواربهم. آخرها قبل يومين".

وقال الوزير اليمني: "هذه الممارسات غير مقبولة وينبغي أن تتوقف".

كما دعا السلطات الإريترية إلى إطلاق سراح الصيادين اليمنيين، الذين تم اختطافهم من المياه الإقليمية اليمنية، وتسليم القوارب والمعدات التي تم الاستيلاء عليها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، عن أسر 8 جنود إريتريين أثناء دخولهم المياه الإقليمية، قبالة جزيرة حنيش، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.

والأربعاء، دخلت قوات خفر السواحل الإريترية إلى المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل الخوخة والمخا، على بعد 18 ميل بحري، واختطفت أربعة صيادين يمنيين واقتادتهم إلى إريتريا.

وسبق أن تنازعت اليمن وإرتيريا على جزر أرخبيل "حنيش"، الواقعة بين سواحل البلدين، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية لصالح اليمن، عام 1998.