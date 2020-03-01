تسفير مرضى يمنيين وترحيل بعض المقيمين .. مصدر مسئول يكشف حقيقة اقتحام مطار سيئون ويوضح ماحدث الديوان الملكي السعودي ينعى رحيل احد أمراء ال سعود شاهد .. أمطار وسيول وأضرار في عدة محافظات يمنية والأرصاد يحذر المواطنين الحوثيون ينعون أحد أبرز رجال الدين الموالين لهم وعبدالملك يعزي بنفسه توتر بين اليمن وارتيريا .. اسرى في قبضة القوات اليمنية وهذا ماحدث بالقرب من حنيش استشهاد نجل الجرادي في نهم ثراء مفاجئ يحول سيدة إلى مليارديرة ..وهذا هو السبب فخر وإنجاز"جامعة الملك فهد" الرابعة عالمياً في براءات الاختراع شاهد....انتحار مذبعة بسبب رفض حبيبها الزواج منها رئيسان أمريكيان سابقان يؤكدان دعم المتظاهرين
نفى مصدر مسؤول في مطار سيئون الدولي اليوم الخميس ما تم تداوله عن اقتحام المطار بالقوة.
وقال المصدر في بلاغ صحفي (وصل مأرب برس)ان عدد من وسائل الإعلام تسعى إلى قلب الحقائق بأخبار ملفقة تزعم اقتحام مطار سيئون بالقوة بهدف ترحيل وتسفير عدد من المقيمين والمواطنين.
وقال ان تلك المزاعم عارية عن المصداقية، وان محرري المواقع لم يكلفوا أنفسهم من التواصل مع الجهات المسؤولة بالمطار لمعرفة الحقيقة وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية .
واضاف المصدر موضحا حقيقة ماحدث: «للتوضيح للرأي العام فإنه في يوم أمس 3يونيو تم ترحيل عدد من المقيمين الأردنيين في الجمهورية اليمنية وتسفير عدد محدود جدا من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل وذلك في لفتة إنسانية كريمة من السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي منحت لهم تأشيرات دخول للمملكة» .
ودعا المصدر من وصفها بالمواقع المشبوهة إلى الكف عن تشويه الصورة الناصعة التي يقدمها العاملون بمطار سيئون الدولي كخدمة إنسانية والتزام أخلاقي تجاه كل اليمنيين باختلاف توجهاتهم ومناطق سكناهم، وعدم اقحام الجوانب الخدمية العامة وما تقدمه من تسهيلات للمواطنين عن المناكفات السياسية والحزبية والمناطقية.