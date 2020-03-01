تسفير مرضى يمنيين وترحيل بعض المقيمين .. مصدر مسئول يكشف حقيقة اقتحام مطار سيئون ويوضح ماحدث

الخميس 04 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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نفى مصدر مسؤول في مطار سيئون الدولي اليوم الخميس ما تم تداوله عن اقتحام المطار بالقوة.

وقال المصدر في بلاغ صحفي (وصل مأرب برس)ان عدد من وسائل الإعلام تسعى إلى قلب الحقائق بأخبار ملفقة تزعم اقتحام مطار سيئون بالقوة بهدف ترحيل وتسفير عدد من المقيمين والمواطنين.

وقال ان تلك المزاعم عارية عن المصداقية، وان محرري المواقع لم يكلفوا أنفسهم من التواصل مع الجهات المسؤولة بالمطار لمعرفة الحقيقة وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية .

واضاف المصدر موضحا حقيقة ماحدث: «للتوضيح للرأي العام فإنه في يوم أمس 3يونيو تم ترحيل عدد من المقيمين الأردنيين في الجمهورية اليمنية وتسفير عدد محدود جدا من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل وذلك في لفتة إنسانية كريمة من السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي منحت لهم تأشيرات دخول للمملكة» .

ودعا المصدر من وصفها بالمواقع المشبوهة إلى الكف عن تشويه الصورة الناصعة التي يقدمها العاملون بمطار سيئون الدولي كخدمة إنسانية والتزام أخلاقي تجاه كل اليمنيين باختلاف توجهاتهم ومناطق سكناهم، وعدم اقحام الجوانب الخدمية العامة وما تقدمه من تسهيلات للمواطنين عن المناكفات السياسية والحزبية والمناطقية.