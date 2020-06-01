تسفير مرضى يمنيين وترحيل بعض المقيمين .. مصدر مسئول يكشف حقيقة اقتحام مطار سيئون ويوضح ماحدث الديوان الملكي السعودي ينعى رحيل احد أمراء ال سعود شاهد .. أمطار وسيول وأضرار في عدة محافظات يمنية والأرصاد يحذر المواطنين الحوثيون ينعون أحد أبرز رجال الدين الموالين لهم وعبدالملك يعزي بنفسه توتر بين اليمن وارتيريا .. اسرى في قبضة القوات اليمنية وهذا ماحدث بالقرب من حنيش استشهاد نجل الجرادي في نهم ثراء مفاجئ يحول سيدة إلى مليارديرة ..وهذا هو السبب فخر وإنجاز"جامعة الملك فهد" الرابعة عالمياً في براءات الاختراع شاهد....انتحار مذبعة بسبب رفض حبيبها الزواج منها رئيسان أمريكيان سابقان يؤكدان دعم المتظاهرين
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سيتم تشييع جثمانه يوم غد الجمعة في الرياض.