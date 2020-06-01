آخر الاخبار

تسفير مرضى يمنيين وترحيل بعض المقيمين .. مصدر مسئول يكشف حقيقة اقتحام مطار سيئون ويوضح ماحدث الديوان الملكي السعودي ينعى رحيل احد أمراء ال سعود شاهد .. أمطار وسيول وأضرار في عدة محافظات يمنية والأرصاد يحذر المواطنين الحوثيون ينعون أحد أبرز رجال الدين الموالين لهم وعبدالملك يعزي بنفسه توتر بين اليمن وارتيريا .. اسرى في قبضة القوات اليمنية وهذا ماحدث بالقرب من حنيش استشهاد نجل الجرادي في نهم ثراء مفاجئ يحول سيدة إلى مليارديرة ..وهذا هو السبب فخر وإنجاز"جامعة الملك فهد" الرابعة عالمياً في براءات الاختراع شاهد....انتحار مذبعة بسبب رفض حبيبها الزواج منها رئيسان أمريكيان سابقان يؤكدان دعم المتظاهرين

الديوان الملكي السعودي ينعى رحيل احد أمراء ال سعود

الخميس 04 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 513
 

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سيتم تشييع جثمانه يوم غد الجمعة في الرياض.

إقراء أيضاً
رئيسان أمريكيان سابقان يؤكدان دعم المتظاهرين
تعرف بالأرقام...ارتفاع وفيات كرورنا في اليمن ومصر والإمارات ألى ارقام مخيفة
النائبة البرلمانية الإيرانية :من يدينون مقتل فلوريد قتلوا المئات بإيران
هل تنفجر حرب أهلية في أمريكا ...  ماذا قالت نيويورك تايمز وتوماس فريدمان ؟
مستشار بن زايد: هذا ما سيحدث للوافدين.. بعد هزيمة كورونا
السعودية تطيح بعصابة حولت 100 مليون ريال خارج المملكة بطرق غير قانونية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس