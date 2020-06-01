الديوان الملكي السعودي ينعى رحيل احد أمراء ال سعود

الخميس 04 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سيتم تشييع جثمانه يوم غد الجمعة في الرياض.