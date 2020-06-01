توتر بين اليمن وارتيريا .. اسرى في قبضة القوات اليمنية وهذا ماحدث بالقرب من حنيش

الخميس 04 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا وزير الثروة السمكية "فهد كفاين" اليوم الخميس، اريتريا لإطلاق سراح صيادين يمنيين والتوقف عن الاعتداءات عليهم.

وقال كفاين في منشور على صفحته في "فيس بوك"، إن هناك "اعتداءات متكررة من الجانب الأرتيري على الصيادين اليمنيين في المياه اليمنية واختطاف العشرات منهم ومصادرة قواربهم".

وأضاف أن آخر تلك الحوادث كانت قبل يومين حسب بلاغات من هيئة المصايد السمكية في البحر الأحمر والاتحاد التعاوني السمكي ومن الصيادين انفسهم.

وأكد الوزير أن "مثل هذه الممارسات غير مقبولة وينبغي ان تتوقف".

ودعا "كفاين" "الجانب الارتيري إلى التوقف عن هذه الممارسات واطلاق سراح الصيادين الذين تم اختطافهم من المياه اليمنية وتسليم القوارب والمعدات التي تم الاستيلاء عليها".

في سياق متصل أعلن الجيش اليمني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أسر 8 من قوات خفر السواحل الإرتيرية أثناء دخولهم المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش.

وقال المصدر إن "قوات خفر السواحل اليمنية أسرت 8 جنود إريتريين أثناء دخولهم المياه الإقليمية، بالقرب من جزيرة حنيش اليمنية، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن".

والأربعاء، اتهمت الحكومة اليمنية، إرتيريا باختطاف أربعة صيادين من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، وفقًا للمصدر ذاته.

وأضاف، الدبيش، إن 4 زوارق بحرية دخلت المياه الإقليمية للمرة الثانية وبعد ساعات قليلة من اختطافها لأربعة صيادين يمنيين، ما اضطر قواتنا للتصدي لها والقبض على زورقين وهروب اثنين.

وأوضح أنه تم احتجاز الزورقين وعليهما 8 جنود بينهم قائد المجموعة، 4 منهم بلباس عسكري و4 بلباس مدني وجميعهم مسلحون، ومن ثم اخضاعهم للتحقيق.

وتابع، سبق أن حذرنا القوات الإرتيرية بعدم الدخول للمياه الإقليمية اليمنية أكثر من مرة، إلا أن تحذيراتنا قوبلت بالاستهتار، مما اضطرنا للتعامل معها وفقا للقوانين الدولية.

وسبق أن تنازعت اليمن وإرتيريا على جزر أرخبيل "حنيش"، الواقعة بين سواحل البلدين، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية لصالح اليمن، عام 1998.