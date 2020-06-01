استشهاد نجل الجرادي في نهم

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استشهد اليوم الخميس في معارك نهم ابن شقيقة رئيس الدائرة الإعلامية والثقافية لحزب للإصلاح أ.علي الجرادي،في معارك دحر المليشيات الانقلابية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.
وحسب مصادر ميدانية أن الجندي قائد عبدالله علي الجرادي ابن شقيقة أ.علي الجرادي أستشهد في المعارك الدائرة بمحافظة صنعاء جبهة نجد العتق .
مؤكد أن الشهيد من أبطال اللواء التاسع حرس حدود في المحور الشمالي بمحافظة الجوف وكان في تعزيز لجبهة نهم نجد العتق واستشهد في ذات الجبهة.