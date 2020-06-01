شاهد....انتحار مذبعة بسبب رفض حبيبها الزواج منها

الخميس 04 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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انتحار مذيعة مشهورة بسبب رفض حبيبها الزواج منها انتحرت مقدمة تلفزيونية في الهند تبلغ من العمر 29 عاما بعد أن رفض حبيبها الزواج منها.

حسبما أفاد موقع "ديكان هيرالد".

قبل إقدامها على الانتحار، سجلت تشاندانا مقطع فيديو وأرسلته إلى صديقها دينيش وإلى والديها وبعض الأصدقاء.

وذكرت أن سبب انتحارها هو علاقتها بحبيبها.

وقالت في المقطع: "لقد قلت لي إنني إذا مت، سيجعلك ذلك تشعر أفضل"، مشيرة إلى عشيقها.

بعد أن تلقى والدا الفتاة الفيديو، اتصلوا بجيرانها وطلبوا الذهاب الى المكان الذي تعيش فيه حيث وجدوها، ونقلت على عجل إلى المستشفى، لكن لم تستطع النجدة الطبية إنقاذها.

ووفقا لوالد المتوفية، فقد التقت ابنته مع حبيبها لمدة خمس سنوات وكانا في طريقهما لإعلان الزواج، مضيفا: "في الأشهر الأخيرة، بدأ دينيش في تجنب تشاندانو، أما والداه فأخبرا ابنتنا بأنهما سيزوجانه بأخرى".

وفتحت الشرطة تحقيقا جنائيا بشبهة الدفع على الانتحار ضد دينيش وعائلته.