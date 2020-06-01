تعرف بالأرقام...ارتفاع وفيات كرورنا في اليمن ومصر والإمارات ألى ارقام مخيفة

الخميس 04 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وفق بيانات رسمية في مصر، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 36 وفاة، و1.079 إصابة، و523 حالة تعاف، في تراجع لافت لحالات الإصابة والوفاة عن الأيام الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28 ألفا و615، توفي منهم ألف و88، فيما تعافى 7 آلاف و350.

وفي اليمن، سجلت وزارة الصحة 8 وفيات، و12 إصابة، إضافة إلى تعافي حالتين. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 419، بينها 95 وفاة، و17 متعافيا.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 3 وفيات و77 إصابة جيدة بكورونا، بالإضافة إلى حالتي تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 745 بينها 34 وفاة و57 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة وفاة واحدة و571 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تماثل 427 مريضا للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و359، بينها 270 وفاة، و19 ألفا و153 حالة تعاف.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و530 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 385 ألفا، فيما تعافى أكثر من 3 ملايين و109 آلاف، وفق موقع