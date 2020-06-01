مسؤول يمني:فاتورة مشتقات الكهرباء تفوق إيرادات صادرات النفط الجيش اليمني يلعن أسر8 جنود إرتيريين بالقرب من جزيرة حنيش تعرف بالأرقام...ارتفاع وفيات كرورنا في اليمن ومصر والإمارات ألى ارقام مخيفة النائبة البرلمانية الإيرانية :من يدينون مقتل فلوريد قتلوا المئات بإيران مسؤول يمني وقياددي بارزفي الحزب الحاكم:الإمارات لم تعد حليفا ودورها أشبه بإيران مستشار بن زايد: هذا ما سيحدث للوافدين.. بعد هزيمة كورونا خرج من القبر بعد أن دفن حيا! السعودية تطيح بعصابة حولت 100 مليون ريال خارج المملكة بطرق غير قانونية هيئة كبار العلماء في السعودية تكشف عن خطأ كبير يمارسه المصلون في زمن كورونا وموقف الشرع اليوم منه السماح بمباريات ودية لأندية شهيرة قبل استئناف الموسم
انتقدت، الناشطة السياسية والنائبة السابقة في البرلمان الإيراني، تصريحات المسؤولين الإيرانيين فيما يخص مقتل جورج فلويد، المواطن الأميركي من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض، قائلة إن "من يدينون مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، هم أنفسهم من قتلوا المئات خلال احتجاجات إيران".
وفي ملف صوتي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، تطرقت فائزة رفسنجاني إلى ما وصفته بـ"ازدواجية تعامل المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية الإيرانية مع مقتل جورج فلويد والاحتجاجات التي تلته ومع التظاهرات الإيرانية".
كما أضافت: "من المدهش والمضحك أن يُدان مقتل جورج فلويد من قبل من هم قاموا بأسوأ من ذلك بكثير في إيران".
ورأت أن "المسؤولين الإيرانيين لو كانوا صادقين في إدانتهم حقاً، لأدانوا ما يحصل ببلادنا في المقام الأول، حيث رأينا أشياء أكثر سوءاً تحدث في إيران".
إلى ذلك لفتت إلى حملة الحكومة القمعية بالمظاهرات السلمية في إيران أواخر 2017 وبداية 2018 ثم احتجاجات نوفمبر 2019 وإسكات المنتقدين واعتقال المحتجين وسجنهم قائلة: "إن هذه الإدانات من قبل المسؤولين الإيرانيين تهدف إلى التغطية على ما ارتكبوه".
وتساءلت: "إذا كنتم منزعجين إلى هذا الحد من مقتل مواطن من أصول إفريقية في أميركا فكيف لا تتخذون نفس الموقف لمقتل 230 شخصاً وإصابة أكثر من 2000 متظاهر وفقاً للإحصاءات التي قدمتموها بأنفسكم؟ بالطبع هذا فقط من دون احتساب عدد المعتقلين وأحكام السجن ضد المتظاهرين".