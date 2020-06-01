خمس علامات تفرق بين البرد العادي و كورونا

الخميس 04 يونيو-حزيران 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تشهد الأحوال الجوية تغيرات كثيرة بين الحين والآخر وهو ما يجعل البعض يصاب بنزلات برد عادية، لكنه لا يكون متأكدًا من كونه بردًا عاديًا ام فيروس كورونا لتشابه الأعراض بينهما إلى حد كبير.

ولمعرفة الفرق وتحديد هل الإصابة ببرد عادي أم كورونا، دون الرجوع إلى الطبيب، وإليك أبرز الفروق بحسب موقع healthline :

1- من أبرز أعراض الإصابة بكورونا ، ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مخيف تصل إلى الحمى ، وقد تصل الحرارة إلى 40 درجة، أما مصاب البرد فقد لا تصل حرارته لهذه الدرجة إلا في حالات قليلة وتستجيب لأدوية الحرارة

2- مصاب كورونا لا يستطيع التذوق والشم بشكل كبير ، ورغم وجود نفس العرض لدى المصاب بالبرد إلا أنه في حالة الإصابة بكورونا يستمر هذا الشعور لأيام متتالية دون تحسن

3- الصداع المستمر بشكل مؤلم من أبرز أعراض الكورونا ، أما المصاب بالبرد فقد يتحسن مع بعض الأدوية البسيطة والمشروبات الدافئة

4- التهاب الحلق عامل مشترك بين الكورونا و البرد ، لكنه يكو نأكثر حدة و قوة عند المصاب بكورونا، ولا يزول بشكل سريع أما مريض البرد فيستطيع التغلب على التهاب الحلق بالمشروبات الدافئة المستمرة

5- صعوبة التنفس و وجع الصدر من ابرز أعراض الكورونا ، وهي لا يعاني المصاب بالبرد إلا بنسبة ضئيلة