مستشار بن زايد: هذا ما سيحدث للوافدين.. بعد هزيمة كورونا

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعرب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن أسفه لأعداد البطالة التي جاوزت 12ألف عامل بدون عمل في الإمارات.

وأضاف عبد الخالق : " بعد هزيمة كورونا، يجب أن يكون البند الأول على الأجندة الوطنية هو إيجاد عمل لـ 12 ألف مواطن إماراتي، شاب وشابة خريج وخريجة، عاطلين عن العمل.

وأوضح أنه من المعيب وجود مواطن واحد عاطل عن العمل فما بالكم بالرقم 12 ألف مواطن عاطل عن العمل في اقتصاد يوظف من هب ودب من الوافدين.

جاء هذا في تعليقه عن تصريح لوزيرة تنمية المجتمع بأن هناك حوالي 12 ألف إماراتيا عاطلين عن العمل.

يذكر أن نسبة البطالة بين المواطنين في الإمارات وفق بيانات سابقة وصلت إلى ما بين 11% و 13% من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وكانت بعض البيانات أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين، تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.