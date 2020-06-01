السعودية تطيح بعصابة حولت 100 مليون ريال خارج المملكة بطرق غير قانونية

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أطاحت الشرطة السعودية بعصابة مكونة من 10 متهمين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، تجاوزت 100 مليون ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، قوله اليوم الأربعاء: إن ”رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنوا من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية“.

وأضاف التويجري أنه تم ”ضبط المتورطين في التنظيم العصابي وعددهم 10 متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) ‏تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة – غير معروفة المصدر – إلى حسابات بنكية خارج المملكة“.

وأشار إلى أنه ”‏اتضح تورط هؤلاء بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المئة مليون ريال، بمشاركة 10 كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم مبلغ قارب 700 ألف ريال، ‏وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية“.