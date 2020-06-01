خرج من القبر بعد أن دفن حيا! السعودية تطيح بعصابة حولت 100 مليون ريال خارج المملكة بطرق غير قانونية هيئة كبار العلماء في السعودية تكشف عن خطأ كبير يمارسه المصلون في زمن كورونا وموقف الشرع اليوم منه السماح بمباريات ودية لأندية شهيرة قبل استئناف الموسم اتفاق سعودي روسي بخصوص النفط خفايا وأسرار مسكوت عنها بين منظمة الصحة العالمية والصين بخصوص كورونا ... وثائق وتسجيلات جديدة ماذا كشفت ؟ حزب الإصلاح يوبخ منظمة دولية وقعت في سقوط غير لائق ... ويتهمها بتغذية الصراع وبث الكراهية دراسة عالمية تحذر : هذه الأدوية تساعد في تكاثر كورونا شاهد كيف تتحول نواعم أمريكا في المظاهرات إلى متوحشات وهوس في التدمير .. فيديو مأرب تطلق نداءً تحذيرياً عاجلا لكل المواطنين .. وتحذر من خطر قادم خلال الساعات القامة
أطاحت الشرطة السعودية بعصابة مكونة من 10 متهمين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، تجاوزت 100 مليون ريال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، قوله اليوم الأربعاء: إن ”رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنوا من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية“.
وأضاف التويجري أنه تم ”ضبط المتورطين في التنظيم العصابي وعددهم 10 متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة – غير معروفة المصدر – إلى حسابات بنكية خارج المملكة“.
وأشار إلى أنه ”اتضح تورط هؤلاء بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المئة مليون ريال، بمشاركة 10 كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم مبلغ قارب 700 ألف ريال، وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية“.