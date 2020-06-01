هيئة كبار العلماء في السعودية تكشف عن خطأ كبير يمارسه المصلون في زمن كورونا وموقف الشرع اليوم منه

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، أن تغطية الفم والأنف خلال الصلاة، في الدين الإسلامي أمر منهي عنه، لكن في ظل ظروف جائحة كورونا فإن لبس الكمامة "مستحب".

وأضاف المطلق، أمس ، خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية، أن كبار السن فوق 65 سنة، الذين صدرت لهم النصائح من الجهات المختصة بالصلاة في منازلهم، عليهم أن يصلوا في بيوتهم حتى ينتهي الوباء.

وأكد على أنه بانتهاء هذه الجائحة لا يجوز للناس أن يصلوا الجمعة إلا في المساجد التي صدرت عليها فتاوى، وذلك بحسب توجه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، لأنها هي التي تدرس مثل هذه الأمور.