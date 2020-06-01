خرج من القبر بعد أن دفن حيا! السعودية تطيح بعصابة حولت 100 مليون ريال خارج المملكة بطرق غير قانونية هيئة كبار العلماء في السعودية تكشف عن خطأ كبير يمارسه المصلون في زمن كورونا وموقف الشرع اليوم منه السماح بمباريات ودية لأندية شهيرة قبل استئناف الموسم اتفاق سعودي روسي بخصوص النفط خفايا وأسرار مسكوت عنها بين منظمة الصحة العالمية والصين بخصوص كورونا ... وثائق وتسجيلات جديدة ماذا كشفت ؟ حزب الإصلاح يوبخ منظمة دولية وقعت في سقوط غير لائق ... ويتهمها بتغذية الصراع وبث الكراهية دراسة عالمية تحذر : هذه الأدوية تساعد في تكاثر كورونا شاهد كيف تتحول نواعم أمريكا في المظاهرات إلى متوحشات وهوس في التدمير .. فيديو مأرب تطلق نداءً تحذيرياً عاجلا لكل المواطنين .. وتحذر من خطر قادم خلال الساعات القامة
أوضح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، أن تغطية الفم والأنف خلال الصلاة، في الدين الإسلامي أمر منهي عنه، لكن في ظل ظروف جائحة كورونا فإن لبس الكمامة "مستحب".
وأضاف المطلق، أمس ، خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية، أن كبار السن فوق 65 سنة، الذين صدرت لهم النصائح من الجهات المختصة بالصلاة في منازلهم، عليهم أن يصلوا في بيوتهم حتى ينتهي الوباء.
وأكد على أنه بانتهاء هذه الجائحة لا يجوز للناس أن يصلوا الجمعة إلا في المساجد التي صدرت عليها فتاوى، وذلك بحسب توجه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، لأنها هي التي تدرس مثل هذه الأمور.