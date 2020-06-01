السماح بمباريات ودية لأندية شهيرة قبل استئناف الموسم

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ينتظر أن تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السابع عشر من حزيران/ يونيو الجاري- أرشيف
ذكرت تقارير صحفية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تلقت تصريحا بإقامة مباريات ودية، استعداداً لاستئناف منافسات "البريميير ليغ" الذي توقف منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموافقة جاءت مقترنة بعدة اشتراطات، من بينها ألا يبعدَ ملعبُ اللقاء لمسافة تزيدُ عن التسعين دقيقة، مع ضرورة أن يتوجه اللاعبون إلى الملعب بسياراتهم الخاصة، مرتدين بالفعل الملابس التي سيخوضون بها المباراة، على أن يدخلوا إلى أرض الميدان مباشرة دون المرور بغرف الملابس التي ستبقى مغلقة طوال الوقت.
ولحين خضوع حكام البريميير ليغ لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا، سيتولى إدارة هذه المباريات الودية تحكيميا أفراد من الأجهزة الفنية للفريقين المتباريين.
وينتظر أن تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السابع عشر من حزيران/ يونيو الجاري، وستجمع أول مباراة بين مانشستر سيتي وأرسنال.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بعد مرور 29 جولة من المسابقة، وتتبقى 92 مباراة لإتمام المنافسة هذا الموسم.