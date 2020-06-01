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شاهد كيف تتحول نواعم أمريكا في المظاهرات إلى متوحشات وهوس في التدمير .. فيديو

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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مظاهرات عارمة تجتاح عدد من الولايات المتحدة الامريكية خلال الأيام الماضية تنديدا ضد العنصرية

 

 

   
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