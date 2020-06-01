ضاحي خلفان يتطاول على نساء الخليج .. ومتابعيه يمطرونه جلدا وتوبيخا

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يرى مراقبون أن ضاحي خلفان أصيب في المرحلة الأخيرة بحالة من الهوس الغير طبيعي يتمثل في الشتم والسخرية بكل ماله علاقه بتركيا , من اصغر حدث حتى أكبر فعالية , وكان أخر ذلك ما كتبه خلفان عندما

سخر في تغريدة من نساء الخليج ، بشكل غير مباشر.

ومضى "خلفان" - نائب رئيس شرطة دبي – مهاجما دولة تركيا والمحبين لها في الخليج.

وقال ساخرا: حريم السلطان الخليجيات زعلانات.

وتعرض ضاحي خلفان للهجوم من متابعيه حيث قال أحدهم: صدقت زعلانات وشوف الحزن بعيونهن معقول يسقط ترامب وتكاليف الدمار مم سيدفعها؟

وقال آخر: شخبار الجزر ترى من مات دون عرضه وأرضه ماله الا الجنه ياولد سطوه.

وأخر قال" سنة 1978م : اعلنت الأمارات مقاطعتها لمصر ، رد عليهم الرئيس السادات :

"الامارات مين دي ؟" "دول معزتين وخيمة"

"هو كل واحد فتح كشك على الخليج هيعمل فيها دولة .!"