ضاحي خلفان يتطاول على نساء الخليج .. ومتابعيه يمطرونه جلدا وتوبيخا حفتر .. انتكاسات وهزائم واستدعاء مفاجئ للقاهرة قذيفة حوثية تقتل امرأة وتصيب اخرين بينهم أطفال نجم في ذاكرة اليمنيين .. بدأ من عدن وتألق في مصر ووصل صيته انجلترا وفاة برلماني يمني بفيروس كورونا والبركاني يتحدث عن «حصد للأراوح بشكل مرعب» رد الصحة العالمية على ادعاءات الحوثيين وكشف زيف اتهاماتهم .. ماذا قالت؟ افضل الطرق للوقاية من كورونا وهذه الطريقة الأكثر شيوعا في انتقال الفيروس انتشار على نحو كارثي لكورونا في اليمن والصحة العالمية تتوقع اصابة نصف السكان الاعلان عن التوصل لحل لمشكلة العالقين في منفذ ”شرورة“ مليشيا ”المجلس الانتقالي“ تداهم عدد من أحياء عدن وتعتقل العشرات
يرى مراقبون أن ضاحي خلفان أصيب في المرحلة الأخيرة بحالة من الهوس الغير طبيعي يتمثل في الشتم والسخرية بكل ماله علاقه بتركيا , من اصغر حدث حتى أكبر فعالية , وكان أخر ذلك ما كتبه خلفان عندما
سخر في تغريدة من نساء الخليج ، بشكل غير مباشر.
ومضى "خلفان" - نائب رئيس شرطة دبي – مهاجما دولة تركيا والمحبين لها في الخليج.
وقال ساخرا: حريم السلطان الخليجيات زعلانات.
وتعرض ضاحي خلفان للهجوم من متابعيه حيث قال أحدهم: صدقت زعلانات وشوف الحزن بعيونهن معقول يسقط ترامب وتكاليف الدمار مم سيدفعها؟
وقال آخر: شخبار الجزر ترى من مات دون عرضه وأرضه ماله الا الجنه ياولد سطوه.
وأخر قال" سنة 1978م : اعلنت الأمارات مقاطعتها لمصر ، رد عليهم الرئيس السادات :
"الامارات مين دي ؟" "دول معزتين وخيمة"
"هو كل واحد فتح كشك على الخليج هيعمل فيها دولة .!"