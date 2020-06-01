قذيفة حوثية تقتل امرأة وتصيب اخرين بينهم أطفال

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تعز

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استشهدت امرأة وأصيب 6 أخرين بينهم أطفال، اليوم الاربعاء، بقذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي استهدفت حي البعرارة وسط مدينة تعز.

ونقلت وكالة (سبأ) عن مصدر محلي قوله ن القذيفة سقطت بالقرب من خزان ماء في الحي السكني.

وأدى هذا الاستهداف الى استشهاد امرأة وإصابة 6 أخرين بشظايا مختلفة بينهم إمرأة وثلاثة أطفال وتم إسعافهم الى المستشفى.