نجم في ذاكرة اليمنيين .. بدأ من عدن وتألق في مصر ووصل صيته انجلترا وفاة برلماني يمني بفيروس كورونا والبركاني يتحدث عن «حصد للأراوح بشكل مرعب» رد الصحة العالمية على ادعاءات الحوثيين وكشف زيف اتهاماتهم .. ماذا قالت؟ افضل الطرق للوقاية من كورونا وهذه الطريقة الأكثر شيوعا في انتقال الفيروس انتشار على نحو كارثي لكورونا في اليمن والصحة العالمية تتوقع اصابة نصف السكان عاجل: الاعلان عن التوصل لحل لمشكلة العالقين في منفذ ”شرورة“ مليشيا ”المجلس الانتقالي“ تداهم عدد من أحياء عدن وتعتقل العشرات مسؤول يمني: الإمارات تدعم بمتمردين ولم تسهم بمؤتمر المانحين وزير الخارجية السعودي يحذر "خزان صافر"العائم في الحديدة يكمن ان ينفجر التحديث اليومي لتفشي فيروس كورونا عربياً وأعداد المتعافين
توفي اليوم الاربعاء، برلماني يمني وقيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي بالعاصمة صنعاء.
واكد مصدر محلي لمأرب برس وفاة الشيخ ناجي احمد عتيق المسمري عضو مجلس النواب عن الدائرة 133 عن محافظة البيضاء - رداع ،بصنعاء،اثر اصابته بفيروس كورونا.
في السياق تقدم سلطان البركاني رئيس مجلس النواب بالعزاء في وفاة الشيخ المسمري وقال ان الموت يحصد الارواح في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل مرعب.
وكتب البركاني في منشور رصده مأرب برس على صفحته في فيسبوك:« بقلوبٍ يعصرها الألم والحزن فُجعنا بنبأ وفاة الزميل العزيز الشيخ ناجي احمد عتيق عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدستورية بالمجلس عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والذي وافاه الأجل قبل قليل بالعاصمة صنعاء».
واضاف:«وإني إذ أتوجه بالعزاء لأبنائه وأسرته ومحبيه وزملائنا من اعضاء مجلس النواب والموتمر الشعبي العام بفقدان هذا المؤتمري الصادق والملتزم وإنه ليحزننا أن يحصد الموت أرواح الرجال الرجال والنساء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة العصابة بشكل مرعب هذه الايام جراء التصرفات الهوجاء التي تمارسها العصابات الحوثية. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون"» .
وتوفي عدد كبير من اليمنيين خلال الايام الماضية بينهم مسئولين وبرلمانيين في صنعاء ومحافظات يمنية اخرى ،في ظل تفشي مخيف لفيروس كورونا ،وتكتم الحوثيين عن الكشف عن حالات الاصابة والوفاة في مناطق سيطرتهم، وانهيار كامل للنظام الصحي.