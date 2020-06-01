وفاة برلماني يمني بفيروس كورونا والبركاني يتحدث عن «حصد للأراوح بشكل مرعب»

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -خاص

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توفي اليوم الاربعاء، برلماني يمني وقيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي بالعاصمة صنعاء.

واكد مصدر محلي لمأرب برس وفاة الشيخ ناجي احمد عتيق المسمري عضو مجلس النواب عن الدائرة 133 عن محافظة البيضاء - رداع ،بصنعاء،اثر اصابته بفيروس كورونا.

في السياق تقدم سلطان البركاني رئيس مجلس النواب بالعزاء في وفاة الشيخ المسمري وقال ان الموت يحصد الارواح في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل مرعب.

وكتب البركاني في منشور رصده مأرب برس على صفحته في فيسبوك:« بقلوبٍ يعصرها الألم والحزن فُجعنا بنبأ وفاة الزميل العزيز الشيخ ناجي احمد عتيق عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدستورية بالمجلس عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والذي وافاه الأجل قبل قليل بالعاصمة صنعاء».

واضاف:«وإني إذ أتوجه بالعزاء لأبنائه وأسرته ومحبيه وزملائنا من اعضاء مجلس النواب والموتمر الشعبي العام بفقدان هذا المؤتمري الصادق والملتزم وإنه ليحزننا أن يحصد الموت أرواح الرجال الرجال والنساء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة العصابة بشكل مرعب هذه الايام جراء التصرفات الهوجاء التي تمارسها العصابات الحوثية. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون"» .

وتوفي عدد كبير من اليمنيين خلال الايام الماضية بينهم مسئولين وبرلمانيين في صنعاء ومحافظات يمنية اخرى ،في ظل تفشي مخيف لفيروس كورونا ،وتكتم الحوثيين عن الكشف عن حالات الاصابة والوفاة في مناطق سيطرتهم، وانهيار كامل للنظام الصحي.