رد الصحة العالمية على ادعاءات الحوثيين وكشف زيف اتهاماتهم .. ماذا قالت؟

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -صنعاء

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رفضت منظمة الصحة العالمية اتهامات وجهتها لها مليشيا الحوثي، بعدم كفاءة محاليل طبية قدمتها لفحوص كورونا.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن المحاليل المقدمة وعددها سبعة آلاف اختبار للفيروس، هي ذات المحاليل المقدمة لأكثر من مئةٍ وعشرين دولة حول العالم.

وأوضحت أن محاليل اختبار الـ"بي سي آر" مصنعة من قبل شركة ألمانية ملتزمة بمعايير الجودة العالمية.

واضافت أن "الصحة العالمية" تتبع معايير صارمة لاعتماد أي اختبار للاستخدام والتوزيع الواسع على الدول الأعضاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية في سياق ردها، أن "الدفعة المكونة مما يقرب من 7,000 مجموعة محاليل اختبار كوفيد-19 المقدمة من منظمة الصحة العالمية لليمن، هي نفس محاليل اختبار "بي سي ار" المقدمة لأكثر من 120 دولة".

وتابعت : أن المنظمة قدمت أكثر من 6 ملايين مجموعة اختبار"بي سي ار" لــ120 دولة حول العالم، وقد تم تصنيع ما يقدر بنحو 2 مليون من هذه المحاليل من قبل شركة تي آي بي مولبايول TIB Molbiol، وهي شركة مقرها ألمانيا.

وأشارت المنظمة، إلى أن استيراد جميع المستلزمات الطبية والمعدات الطبية والمواد الاستهلاكية يخضع "لموافقة السلطات الصحية، كما تتبع الصحة العالمية، وفق التنويه، "معايير صارمة عند اعتماد أي اختبار للاستخدام والتوزيع الواسع على الدول الأعضاء".

ونوهت المنظمة بأنه وعندما تم "اتخاذ القرار للعمل مع تي آي بي مولبايول، تم التأكد من أن هذه الشركة ومنتجاتها تستوفي معايير الآيزو (ISO) العالمية. حيث تٌستخدم معايير الآيزو من قبل الدول في جميع أنحاء العالم لضمان أن جودة وسلامة المنتجات والخدمات الموجهة للتجارة الدولية تستوفي بالمعايير العالمية".

وكان وزير الصحة المعين من قبل الحوثيين في صنعاء، قد زعم بعدم فاعلية وكفاءة" المحاليل والمسحات المخصصة لاختبار كوفيد-19 بي سي ار (PCR) المقدمة إلى اليمن".

وأضاف، أنه ونتيجة لذلك ، تم الحصول على نتائج إيجابية خاطئة عندما تم اختبار "عينات غير بشرية وغير متوقعة"، والتي سيتم الكشف عن نتائجها من قبل السلطات الصحية المحلية في مؤتمر صحفي في الأيام القادمة.