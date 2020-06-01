مليشيا ”المجلس الانتقالي“ تداهم عدد من أحياء عدن وتعتقل العشرات

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت قوات "المجلس الانتقالي" المدعومة إماراتيا، مساء الثلاثاء 2 يونيو/حزيران، حملة مداهمات واسعة، اعتقلت خلالها عشرات الأشخاص، وأحرقت عدداً من الدراجات النارية، على خلفية اغتيال مصور حربي برصاص مسلحين مجهولين في مديرية دار سعد شمالي العاصمة المؤقتة عدن.



وقالت مصادر محلية إن وحدات من الحزام الأمني وأمن لحج وقوات التدخل السريع وجميعها مدعومة إماراتياً، داهمت أحياء سكنية في مديرية دار سعد، تحت ذريعة البحث عن منفذي اغتيال المصور الحربي، نبيل القعيطي، الذي يعمل بالمركز الإعلامي لـ"المجلس الانتقالي"، بجانب التعاون مع وسائل أجنبية.



وأشارت المصادر، إلى أن القوات المدعومة إماراتياً قامت بإحراق أكثر من 10 دراجات نارية، بعد اتهامها بأنها تتبع خلايا الاغتيالات، رغم أن عملية الاغتيال التي طاولت المصور القعيطي، نفذها 4 مسلحين على متن سيارة جيب، بحسب مصادر محلية وأمنية.



وأكد شهود سماع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في حي اللحوم بدار سعد بين الحملة الأمنية وعدد من المسلحين الذين فروا من محاولة أفراد الشرطة القبض عليهم، فيما تم اعتقال العشرات ومعظمهم ينحدرون من محافظات شبوة وأبين وتعز.



وقالت المصادر إن "المجلس الانتقالي" ينظر للمواطنين المنحدرين من محافظات غير موالية له بالكامل بأنهم خلايا نائمة، ويتخوف السكان من اتخاذ عملية اغتيال المصور القعيطي كذريعة لشن حملة انتهاكات وتهجير واسعة ضد السكان غير المنحدرين من عدن.