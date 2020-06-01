مسؤول يمني: الإمارات تدعم بمتمردين ولم تسهم بمؤتمر المانحين

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال مسؤول يمني بارز، الأربعاء 3 يونيو/حزيران، إن الإمارات لم تقدم مساعدة لبلاده في مؤتمر المانحين، بل تدعمه "بالمليشيا المتمردة" فقط.

جاء ذلك في تغريدة لمختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، عبر حسابه على "تويتر"، غداة مؤتمر المانحين لليمن، الذي نظمته السعودية افتراضيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأوضح الرحبي، أن الإمارات لم تقدم في مؤتمر المانحين دعما أو مساعدة لليمن لمواجهة تحديات الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد.

وتابع: "الإمارات لم تدعم اليمن إلا بمليشيا مسلحة متمردة في عدن (يقصد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي)، وتحاول السيطرة على جزيرة سقطرى (شرق)، وترسل المدرعات وتفتح سجونا سرية".

والثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية تعهد المانحين بتقديم نحو مليار و350 مليون دولار، لسد الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وتعهدت السعودية بتقديم 500 مليون دولار، في حين أن الإمارات (الشريك الثاني في تحالف عسكري باليمن) لم تعلن أي مساهمة خلال المؤتمر.

ويوجه مسؤولون يمنيون من حين لآخر، اتهامات للإمارات بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة محافظات أرخبيل سقطرى، وشبوة (جنوب)، وتعز (جنوب غرب).

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.