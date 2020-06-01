الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الخارجية السعودي: "الشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية؛ بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية".

أزمة نقص المياه في اليمن السعودية تعلن المساهمة بـ500 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن وقال فيصل بن فرحان: "نناشد المجتمع الدولي لممارسة الضغوط كافة على الميليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر)"، مضيفا: "هذا الخزان يوجد به أكثر من مليون برميل نفط وهو مهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015".

وتابع: "حرصت السعودية على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأبدى فيصل بن فرحان "تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهّدات مالية لسدّ الاحتياجات الإنسانية هناك.

وتنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيا، للحصول على التمويل اللازم لاستمرار البرامج الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.