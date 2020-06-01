التحديث اليومي لتفشي فيروس كورونا عربياً وأعداد المتعافين

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تجاوز عدد الإصابات المُعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، 299 ألفاً و810 إصابات (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي)، وسُجِّلت من بينها أكثر من 3812 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 166 ألفا، بحسب إحصاء "العربي الجديد".

وتخطّى عدد المصابين بالجائحة حول العالم 6.383.825 ملايين، توفي منهم أكثر من 377 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 2.92 مليون متعاف.

وتحافظ السعودية على المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ89011 مصاباً، توفي منهم 549، وتعافى 65790، تليها قطر التي أحصت إصابة 60259 شخصاً، ووفاة 43، وتعافي 36036 شخصاً، ثم الإمارات التي سجّلت 35788 مصاباً، توفي منهم 269 وتعافى 18726، وسجلت الكويت 28649 إصابة، و226 وفاة، وتعافي 14281 شخصاً.

وتتصدر مصر عدد الوفيات عربياً بـ1005 وفيات من بين 26384 مصاباً، فضلاً عن تعافي 6447 شخصاً، وسجلت سلطنة عُمان 12799 إصابة، و59 وفاة، وتعافي 2812 شخصاً.

وأكدت البحرين تسجيل 12229 إصابة، و19 وفاة، وتعافي 7397 شخصاً، وأعلنت الجزائر عن تسجيل 9513 إصابة، من بينها 661 وفاة، وتعافي 5894 شخصاً.

وأحصى المغرب 7859 إصابات، و205 وفيات، وتعافي 6291 شخصاً، وبلغ عدد الإصابات في العراق 7387، من بينها 235 وفاة، فضلاً عن تعافي 3508 شخصاً، وسجل السودان 5173 إصابة، و298 وفاة، وتعافي 1522 شخصاً، وأكدت جيبوتي تسجيل 3779 إصابة، و25 وفاة وتعافي 1607 شخصاً، ورصد الصومال 2089 إصابة، و79 وفاة، وتعافي 361 شخصاً.

وسجل لبنان 1242 إصابة، و27 وفاة، وتعافي 719 شخصاً، وأعلنت تونس تسجيل 1086 إصابة و48 وفاة وتعافي 965 شخصاً، فيما أحصى الأردن 746 إصابة، و9 وفيات، وتعافي 535 شخصاً، وأكدت فلسطين تسجيل 630 إصابة و4 وفيات، وتعافي 527 شخصاً، وأعلنت موريتانيا 588 إصابة، و23 وفاة وتعافي 27 شخصاً.

وأحصى اليمن 354 إصابة، و84 وفاة، وتعافي 14 شخصاً، وأكدت ليبيا تسجيل 168 إصابة، و5 وفيات، وتعافي 52 شخصاً، وسجلت سورية 123 إصابة، منها 6 وفيات، وتعافي 50 شخصاً، فيما أعلنت جزر القمر 106 إصابات بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، وتعافي 26 مصاباً.