التحالف يٌسهل إبحار السفينة التابعة لبرنامج الأغذية العالمية الي ميناء الحديدة

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 180

قدمت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، جميع التسهيلات والتصاريح اللازمة لسفينة الحاويات والمستأجرة لصالح برنامج الأغذية العالمي لنقل معدات طبية ومساعدات غذائية من ميناء جدة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية منذ أكثر من خمس سنوات.

وغادرت السفينة التي تقدم خدمات الشحن البحري لصالح برنامج الأغذية العالمي للعمليات الإغاثية والإنسانية باليمن، ميناء جدة أمس (الاثنين)، ويُتوقع وصولها صباح الأربعاء إلى ميناء الحديدة.

يأتي ذلك بعد أن تعذر استخدام إحدى السفينتين المستأجرة لصالح البرنامج في استمرار عمليات الشحن البحري بسبب إجراءات الحجر الصحي ودخولها فترة الحجر بميناء الحديدة، وجاءت هذه التسهيلات من التحالف في إطار دعم المنظمات الإغاثية العاملة باليمن لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني ووصولها لمستحقيها جراء تردي الوضع الإنساني بسبب انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة اليمنية.

وتبحر سفينة شحن الحاويات » إلى ميناء الحديدة وعلى متنها أكثر من 1,869 طن من المعدات الطبية، و8,867 طن من المساعدات الغذائية ضمن جهود البرنامج في العمل الإغاثي والإنساني باليمن. وتعد السعودية أكثر الداعمين لعمل برنامج الأغذية العالمي في اليمن على مدار السنوات الخمس الماضية من خلال خطط الاستجابة الإنسانية لليمن.

وفي ظلِّ تعنّت الميليشيا الحوثية وتعمّدها مضاعفة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها والمدن التي تحاصرها، وتعطيلها لعمل المنظمات الأممية وغير الحكومية، أشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، في حديث سابق، إلى سرقة الميليشيا للمساعدات التي يقدّمها البرنامج قائلاً: «يوجد لدينا الدعم المادي الكافي في اليمن، نحن فقط بحاجة إلى التمكن من الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدة».

وتحدّث البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعاً في اليمن، وتلاعب الميليشيا الحوثية الإرهابية بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرتها، على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.