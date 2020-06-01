شاهد....أطباء بلا حدود مصابو كورونا يفارقون الحياة سريعاً في عدن التحالف يٌسهل إبحار السفينة التابعة لبرنامج الأغذية العالمية الي ميناء الحديدة وفاة قيادي في كبير بكورونا في المجلس الأعلى للمليشيات الحوثي الجيش الأمريكي ينقل 1600جندي للعاصمة..ماذايحدث في واشنطن مركز جديد لعلاج مصابي كورونا في العاصمة المؤقتة عدن شاهد...موجة تجنيد حوثية لصغار السن بذريعة حمايتهم من كورونا اليمن تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس ”كورونا“ .. آخر الاحصائيات مؤتمر المانحين لليمن يخرج بـ1.3 مليار دولار والسعودية تتصدر قائمة الداعمين سلطات الانقلاب الحوثية تعلن حالة الاستنفار والتعبئة الطبية لمواجهة فيروس ”كورونا“ شاهد موقف محرج لوزيرة الدولة الإماراتية على الهواء وبحضور دولي واسع.. فيديو
توفي مسؤول في المجلس السياسي الأعلى المشكل من لمليشيات الحوثيين في صنعاء، يوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأفاد مصدر طبي يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن المستشار الإعلامي للمجلس السياسي الأعلى، أحمد محمد علي الحبيشي، توفي مساء اليوم في صنعاء، بعد ثلاثة أيام من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أن المستشار الحبيشي تدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء خضوعه للعلاج بعد تأكيد إصابته بالفيروس.
والحبيشي عضو سابق في أول برلمان يمني عقب تحقيق الوحدة اليمنية، ورئيس أسبق لمجلس إدارة صحيفة 14 أكتوبر الصادرة في محافظة عدن جنوب اليمن، وشغل منصب رئيس المركز الإعلامي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب السياسية في اليمن.
في سياق متصل، توفي قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، متأثرا بفيروس كورونا.