وفاة قيادي في كبير بكورونا في المجلس الأعلى للمليشيات الحوثي

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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توفي مسؤول في المجلس السياسي الأعلى المشكل من لمليشيات الحوثيين في صنعاء، يوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفاد مصدر طبي يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن المستشار الإعلامي للمجلس السياسي الأعلى، أحمد محمد علي الحبيشي، توفي مساء اليوم في صنعاء، بعد ثلاثة أيام من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن المستشار الحبيشي تدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء خضوعه للعلاج بعد تأكيد إصابته بالفيروس.

والحبيشي عضو سابق في أول برلمان يمني عقب تحقيق الوحدة اليمنية، ورئيس أسبق لمجلس إدارة صحيفة 14 أكتوبر الصادرة في محافظة عدن جنوب اليمن، وشغل منصب رئيس المركز الإعلامي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب السياسية في اليمن.

في سياق متصل، توفي قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، متأثرا بفيروس كورونا.