اليمن تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس ”كورونا“ .. آخر الاحصائيات

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، مساء الثلاثاء 2 يونيو/حزيران، تسجيل 45 حالة اصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ انتشار الفيروس في اليمن.
وقالت اللجنة في بيان لها، انها سجلت (45) حالة إصابة جديدة بكورونا و (3) وفيات، حيث سجلت (2) في شبوة و(11) حالة في تعز بينها حالتا وفاة.
كما سجلت اللجنة (حكومية)، (3) حالان في الضالع، و(26) حالة في عدن و(1) في أبين،
و(2) في لحج بينها حالة وفاة.
وأشارت الى انه تم تسجيل شفاء لحالتي إصابة مسجلة مسبقاً في محافظة تعز.
وبهذه الاحصائية، يرتفع إجمالي الاصابات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى (399) حالة بينها (87) وفاة و(15) تعافي.