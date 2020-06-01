اليمن تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس ”كورونا“ .. آخر الاحصائيات

الأربعاء 03 يونيو-حزيران 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 872

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، مساء الثلاثاء 2 يونيو/حزيران، تسجيل 45 حالة اصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ انتشار الفيروس في اليمن.

وقالت اللجنة في بيان لها، انها سجلت (45) حالة إصابة جديدة بكورونا و (3) وفيات، حيث سجلت (2) في ‎شبوة و(11) حالة في ‎تعز بينها حالتا وفاة.

كما سجلت اللجنة (حكومية)، (3) حالان في ‎الضالع، و(26) حالة في ‎عدن و(1) في ‎أبين،

و(2) في ‎لحج بينها حالة وفاة.

وأشارت الى انه تم تسجيل شفاء لحالتي إصابة مسجلة مسبقاً في ‎محافظة تعز.

وبهذه الاحصائية، يرتفع إجمالي الاصابات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى (399) حالة بينها (87) وفاة و(15) تعافي.