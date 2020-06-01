ثلاث مذيعات عربيات شهيرات يكشف تفاصيل إصابتهن بكورونا

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كشفت الإعلامية إلهام نمر تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليتوالى الإعلان عن حالات أخرى مصابة من طاقم المذيعين، منهم اثنين آخرين من نفس قناة اكسترا نيوز.
قالت الهام نمر أنها أصيبت بفيروس كورونا منذ حوالي أسبوع، بعد أن عانت من ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وعلى إثره قامت بعزل نفسها في المنزل، واتصلت بإحدى الطبيبات وأخذت الأدوية المطلوبة قائلة عبر اتصال هاتفي في برنامج التاسعة: “الأعراض كانت ارتفاع في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت ليا الأدوية والتزمت العزل المنزلي ومشوفتش أولادي ولا زوجي منذ أسبوع”.
آية عبد الرحمن مصابة بفيروس كورونا
لم تكن الهام نمر هي الحالة الوحيدة التي أعلن إصابتها بكورونا في صفوف المذيعين، فقد أعلنت زميلتها المذيعةآية عبد الرحمن عبر حسابها على الفيس بوك، عن أن نتيجة تحليل كورونا جاءت إيجابية، وطلبت دعاء محبيها لها لكي تقاوم هذا الفيروس.
ريهام السهلي مصابة بفيروس كورونا
في نفس السياق، أعلنت مصادر إعلامية عن إصابة مذيعة اكسترا نيوز ريهام السهلي بفيروس كورونا، وأنها تتواجد حالياً في إحدى مستشفيات العزل وحالتها مستقرة، بحسب البوابة نيوز.
عمرو صلاح مصاب بفيروس كورونا