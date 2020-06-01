السعودية الهـاربة رهف القنون تكشف عن مفاجأة صـادمة للسعوديين وتعلن موقفها من مظاهرات أمريكا

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علقت الشابة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون، على الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب وفاة المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد، والذي تم توقيفه بطريقة عنيفة على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.
وقالت رهف القنون عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، "حياة أصحاب البشرة السوداء مهمة.. هذا ليس موقفا سياسيا، بل من أساسيات حقوق الإنسان".
وكشفت اللاجئة السعودية في كندا عن شريك حياتها حيث قالت، "لدي شريك من أصحاب البشرة السوداء".
ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أن "هذا ليس السبب الذي دفعها للحديث عن الظلم الذي يتعرض له أصحاب البشرة السوداء".
وشددت اللاجئة السعودية، على أن "القضية دائما تتعلق بحقوق الإنسان.. حياة أصحاب البشرة السوداء مهمة اليوم وغدا وفي المستقبل".
الاحتجاجات أمام البيت الأبيض بسبب وفاة المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد بعدما تم توقيفه بطريقة عنيفة على يد الشرطة
وتدافع اللاجئة السعودية في كثير من الأوقات عن حقوق الناشطات السعوديات. كما تتفاعل دائما مع قضايا حقوق الإنسان حول العالم.
توفي فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.
منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفيرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.