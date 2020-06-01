حسناء يمنية وأول عارضة أزياء تحمل الجنسية الروسية تنهار من البكاء بعد ضياع جهد 3 سنوات .. صور فيديو

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - RT

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نشرت عارضة الأزياء اليمنية الروسية مريم ناظم، مقطع فيديو على حسابها في تطبيق "سناب شات"، وهي تبكي بشدة بعد أن علمت أن حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" تمت قرصنته وحذف كل محتوياته.

وظهرت ناظم في المقطع وهي تبكي بشدة بعد ضياع الكثير من صورها، التي لا تمتلك نسخا عنها، بالإضافة إلى إلغاء متابعة كل من تعرفهم على التطبيق، وهو ما يعني ضياع مجهود 3 سنوات من العمل على "إنستغرام".

وكانت مريم ناظم احتفلت منذ أيام قليلة بزفافها في أجواء ساحرة بدت فيه كالأميرات.

وحصدت الحسناء اليمنية آلاف المتابعات والإعجابات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الأنيقة وجمالها الفريد.

. ومريم ناظم فتاة لأب يمني وأم روسية الجنسية. وهي أول عارضة أزياء يمنية في العالم، تعيش في حاليا في أوزباكستان، وتحمل الجنسيتين اليمنية والروسية.