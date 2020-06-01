أول دوله في العالم تقرر إلغاء فريضة الحج لهذا العام ومنع أكثر من220 ألف حاج من حج هذا الموسم قبائل ”يافع“ تنصب نقاط تفتيش بحضرموت للضغط على السلطات بعد انتهاء مهلتها اغتيال ”القعيطي“ بعدن عاجل:السعودية تمنح اليمن نصف مليار دولار وتوجه دعوة للمنظمات الدولية الكشف رسميا عن مخطط لاغتيال محافظ حضرموت والقبض على متهمين الصحة العالمية: كورونا ينتشر بصمت وبصورة سريعة في اليمن بريطانيا تكشف عن قيمة المساعدات التي ستقدمها لليمن في مؤتمر المانحين مؤتمر المانحين.. السعودية تكشف بالارقام حجم الدعم الذي قدمته لليمن منذ 2012 وتؤكد:نحن أكبر الداعمين بيان تحذيري من الحكومة اليمنية وخطاب رسمي:انفجار وشيك لخزان صافر العائم مسؤول أممي يحذر من شبح مجاعة باليمن جراء نقص المساعدات
أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إلغاء الحج هذا العام، بالنسبة لمسلمي هذه الدولة التي تعد أكبر الدول الإسلامية سكانا، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال فخر الرازي، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.
ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية. وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما، وفقا لأمانة مجلس الوزراء. وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90 بالمئة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.
وكانت السلطات السعودية قد صرحت مؤخرا بأن الحج والعمرة هذا العام معلقان لحين إشعار آخر.