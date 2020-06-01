اغتيال ”القعيطي“ بعدن

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء 3 يونيو/حزيران، مصورا صحفيا بمحافظة عدن (جنوبي اليمن).

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين اغتالوا المصور الصحفي نبيل القعيطي، أثناء تواجده أمام منزله بمديرية دار سعد، شمال عدن.

وأضاف المصدر أنه تمت محاولة إسعاف القعيطي ونقله إلى مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود" قرب المنطقة، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وبرز القعيطي بشكل لافت خلال الحرب التي شنها تحالف الحوثيين والرئيس السايق على عدن في العام 2015 إذ غطى المعارك الدائرة في عدن ولحج لقناة العربية قبل ان يعمل لاحقا مصورا لصالح وكالة الصحافة الفرنسية في المدن الجنوبية المحررة.