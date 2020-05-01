أول دوله في العالم تقرر إلغاء فريضة الحج لهذا العام ومنع أكثر من220 ألف حاج من حج هذا الموسم قبائل ”يافع“ تنصب نقاط تفتيش بحضرموت للضغط على السلطات بعد انتهاء مهلتها اغتيال ”القعيطي“ بعدن عاجل:السعودية تمنح اليمن نصف مليار دولار وتوجه دعوة للمنظمات الدولية الكشف رسميا عن مخطط لاغتيال محافظ حضرموت والقبض على متهمين الصحة العالمية: كورونا ينتشر بصمت وبصورة سريعة في اليمن بريطانيا تكشف عن قيمة المساعدات التي ستقدمها لليمن في مؤتمر المانحين مؤتمر المانحين.. السعودية تكشف بالارقام حجم الدعم الذي قدمته لليمن منذ 2012 وتؤكد:نحن أكبر الداعمين بيان تحذيري من الحكومة اليمنية وخطاب رسمي:انفجار وشيك لخزان صافر العائم مسؤول أممي يحذر من شبح مجاعة باليمن جراء نقص المساعدات
كشفت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تشكيل عصابي كان يخطط لاغتيال محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني.
وقال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، القاضي رائد لرضي، في بلاغ صحفي نشره المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، إن النيابة باشرت الإشراف على سير إجراءات جمع الاستدلالات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة المتعلقة باكتشاف وضبط تشكيل عصابي إجرامي يهدف لاغتيال اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.
وأكد ضبط عدد من الأشخاص المتهمين في التشكيل العصابي وتجري التحقيقات معهم حاليا.
واوضح أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت اشتراك مجموعة أخرى يجري تعقبها مرتبطة بهذا التشكيل الذي هدفه اغتيال المحافظ ونشر الفوضة في المحافظة.
وأشار أن النيابة الجزائية المتخصصة من ولايتها واختصاصاتها القانونية وضمانا لتنفيذ القانون، وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية بتكثيف الجهود لجمع الاستدلالات حتى يكتمل ملف القضية لا حالته النيابة ليتسنى التصرف وفقا للقانون.