الكشف رسميا عن مخطط لاغتيال محافظ حضرموت والقبض على متهمين

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -حضرموت

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كشفت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تشكيل عصابي كان يخطط لاغتيال محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني.

وقال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، القاضي رائد لرضي، في بلاغ صحفي نشره المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، إن النيابة باشرت الإشراف على سير إجراءات جمع الاستدلالات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة المتعلقة باكتشاف وضبط تشكيل عصابي إجرامي يهدف لاغتيال اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

وأكد ضبط عدد من الأشخاص المتهمين في التشكيل العصابي وتجري التحقيقات معهم حاليا.

واوضح أن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت اشتراك مجموعة أخرى يجري تعقبها مرتبطة بهذا التشكيل الذي هدفه اغتيال المحافظ ونشر الفوضة في المحافظة.

وأشار أن النيابة الجزائية المتخصصة من ولايتها واختصاصاتها القانونية وضمانا لتنفيذ القانون، وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية بتكثيف الجهود لجمع الاستدلالات حتى يكتمل ملف القضية لا حالته النيابة ليتسنى التصرف وفقا للقانون.