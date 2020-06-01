الصحة العالمية: كورونا ينتشر بصمت وبصورة سريعة في اليمن

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -متابعات

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قالت منظمة الصحة العالمية(WHO)، اليوم الثلاثاء، إن وباء كورونا "كوفيد ـ 19" ينتشر في اليمن بصمت وبصورة سريعة.

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة على "تويتر".

وذكرت المنظمة أنه "على خلاف الإصابات والجروح الناجمة عن الحرب، ينتشر وباء "كورونا" بصمت وبصورة سريعة في اليمن.

وأمس الاثنين، قال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بالمئات والإصابات بالآلاف.

وأضاف برينان لوكالة أسوشييتد برس أن "يعتقد أن الوفيات بالمئات والحالات بالآلاف، بناءً على ما سمعه من العديد من مقدمي الرعاية الصحية".

والجمعة قال ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن، أوك لوتسما، في بيان له إن "هناك 38 مستشفى خُصصت لمواجهة كورونا في جميع أنحاء اليمن وقد امتلأت أسرّتها تماماً بالمصابين"، مضيفاً أن الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات جراء الفيروس قد تكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه.

وحتى مساء الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية، عن إصابة (354) حالة بفيروس كورونا، بينها (84) وفاة و(14) تعافي.