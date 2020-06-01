الصحة العالمية: كورونا ينتشر بصمت وبصورة سريعة في اليمن بريطانيا تكشف عن قيمة المساعدات التي ستقدمها لليمن في مؤتمر المانحين مؤتمر المانحين.. السعودية تكشف بالارقام حجم الدعم الذي قدمته لليمن منذ 2012 وتؤكد:نحن أكبر الداعمين بيان تحذيري من الحكومة اليمنية وخطاب رسمي:انفجار وشيك لخزان صافر العائم مسؤول أممي يحذر من شبح مجاعة باليمن جراء نقص المساعدات آمال بجمع 2.4 مليار دولار في مؤتمر مانحي اليمن مسؤولان يمنيان:السعودية مانح مهم وأنقذت بلادنا مليشيا الحوثي تغلق 4 مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء اليمن بلا سلاح في مواجهة فيروس كورونا والوضع سيئ للغاية فرنسا والمانيا: انهاء الازمة اليمنية مسؤولية سعودية
قالت منظمة الصحة العالمية(WHO)، اليوم الثلاثاء، إن وباء كورونا "كوفيد ـ 19" ينتشر في اليمن بصمت وبصورة سريعة.
جاء ذلك في تغريدة للمنظمة على "تويتر".
وذكرت المنظمة أنه "على خلاف الإصابات والجروح الناجمة عن الحرب، ينتشر وباء "كورونا" بصمت وبصورة سريعة في اليمن.
وأمس الاثنين، قال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بالمئات والإصابات بالآلاف.
وأضاف برينان لوكالة أسوشييتد برس أن "يعتقد أن الوفيات بالمئات والحالات بالآلاف، بناءً على ما سمعه من العديد من مقدمي الرعاية الصحية".
والجمعة قال ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن، أوك لوتسما، في بيان له إن "هناك 38 مستشفى خُصصت لمواجهة كورونا في جميع أنحاء اليمن وقد امتلأت أسرّتها تماماً بالمصابين"، مضيفاً أن الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات جراء الفيروس قد تكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه.
وحتى مساء الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية، عن إصابة (354) حالة بفيروس كورونا، بينها (84) وفاة و(14) تعافي.