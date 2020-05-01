بريطانيا تكشف عن قيمة المساعدات التي ستقدمها لليمن في مؤتمر المانحين

الثلاثاء 02 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -متابعات

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كشفت بريطانيا الثلاثاء، أنها ستعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني في مؤتمر الرياض.

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط روزي دياز، إن بلادها قدمت مساعدات جديدة لليمن للحد من انتشار فيروس كورونا تقدر ب200 مليون دولار.

ولم توضح المسئولة البريطانية هل يمثِّل المبلغ التعهد البريطاني أمام مؤتمر المانحين أم أنه مبلغ سابق للمساعدات.

وطالبت "دياز" في سلسلة تغريدات على تويتر، بالسماح بوصول المساعدات لمستحقيها، واصفة ما تمر به اليمن بالأزمة الإنسانية السيئة والتي يمكن أن تتفاقم بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا.

وتستضيف الأمم المتحدة والسعودية مؤتمرا للمانحين لليمن اليوم الثلاثاء بهدف جمع نحو 2.4 مليار دولار، فيما يُهدد نقص التمويل أكبر عملية للمساعدات على مستوى العالم.