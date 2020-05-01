الصحة العالمية: كورونا ينتشر بصمت وبصورة سريعة في اليمن بريطانيا تكشف عن قيمة المساعدات التي ستقدمها لليمن في مؤتمر المانحين مؤتمر المانحين.. السعودية تكشف بالارقام حجم الدعم الذي قدمته لليمن منذ 2012 وتؤكد:نحن أكبر الداعمين بيان تحذيري من الحكومة اليمنية وخطاب رسمي:انفجار وشيك لخزان صافر العائم مسؤول أممي يحذر من شبح مجاعة باليمن جراء نقص المساعدات آمال بجمع 2.4 مليار دولار في مؤتمر مانحي اليمن مسؤولان يمنيان:السعودية مانح مهم وأنقذت بلادنا مليشيا الحوثي تغلق 4 مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء اليمن بلا سلاح في مواجهة فيروس كورونا والوضع سيئ للغاية فرنسا والمانيا: انهاء الازمة اليمنية مسؤولية سعودية
كشفت بريطانيا الثلاثاء، أنها ستعلن عن مساعدات لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني في مؤتمر الرياض.
وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط روزي دياز، إن بلادها قدمت مساعدات جديدة لليمن للحد من انتشار فيروس كورونا تقدر ب200 مليون دولار.
ولم توضح المسئولة البريطانية هل يمثِّل المبلغ التعهد البريطاني أمام مؤتمر المانحين أم أنه مبلغ سابق للمساعدات.
وطالبت "دياز" في سلسلة تغريدات على تويتر، بالسماح بوصول المساعدات لمستحقيها، واصفة ما تمر به اليمن بالأزمة الإنسانية السيئة والتي يمكن أن تتفاقم بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا.
وتستضيف الأمم المتحدة والسعودية مؤتمرا للمانحين لليمن اليوم الثلاثاء بهدف جمع نحو 2.4 مليار دولار، فيما يُهدد نقص التمويل أكبر عملية للمساعدات على مستوى العالم.